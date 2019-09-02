《Joker小丑》威尼斯首映 觀衆起立鼓掌8分鐘 華堅馮力士成影帝大熱

《Joker小丑》抽出《蝙蝠俠》的著名奸角小丑，講述他的成魔之路，在托德菲臘斯執導的新片中，原名Arthur Fleck的小丑在葛咸城跟母親相依為命，生活困苦，他因為腦創傷，曾接受精神治療；掙扎求存的Arthur，渴望成為棟篤笑匠，卻受盡社會的冷漠和殘酷所折磨，終於走上一條不歸路。

演出前激減52磅 投入角色

兩屆金像影帝積尼高遜（Jack Nicholson）及《斷背山》男星希夫烈達（Heath Ledger）先後扮演過小丑，同樣大獲好評，後者甚至在身故後贏得奧斯卡最佳男配角殊榮；雖然珠玉在前，華堅馮力士在首映禮前的記者會上表示，他沒參考他們的演出，這次拍《Joker小丑》可視為他的一次個人創作。

華堅馮力士表示，演出前他在短時間內減去52磅，有助他進入角色，「那過程影響到心理狀態，你開始有點瘋狂」；導演托德菲臘斯亦給他一本空白記事簿，讓他記錄這角色的言語、形象，從中發掘「小丑」的不同層次。

除了華堅馮力士之外，《死侍2》蘇絲比斯（Zazie Beetz）扮演小丑的鄰居，羅拔狄尼路（Robert de Niro）則扮演清談節目主持人，不過後者未有隨劇組到威尼斯宣傳。

有影評指《Joker小丑》帶着馬田史高西斯（Martin Scorsese）的《的士司機》及《喜劇之王》的味道，認為片中雖然以1980年代為背景，卻可跟現今社會的議題連接，並且重塑了一個經典角色。至於華堅馮力士的演出最為悅目，據身在威尼斯的傳媒報道，《Joker小丑》周六晚上有兩場試片全場爆滿，其中一場，電影完結但台前幕後名單還未釋出，全場觀衆已站立鼓掌，並且長達8分鐘之久；另一場的觀衆當看到華堅馮力士的名字時，隨即熱烈歡呼。有指《Joker小丑》是威尼斯影展自上周三開幕以來，反應最為熱烈的參賽片。不少影評人更看好華堅馮力士將會繼《大師》後，再次在威尼斯稱帝，前年憑《獨行煞星》在康城影展奪得最佳男主角獎的華堅，大有機會繼《帝國驕雄》、《弦途有你》及《大師》後，第四度獲奧斯卡提名。

《Joker小丑》首映多影星捧場

前晚首映禮吸引不少圈中影星到場支持，除了華堅馮力士的女友、《龍紋身的女孩》朗妮瑪拉（Rooney Mara）外，還有法國影后嘉芙蓮丹露（Catherine Deneuve）、《走佬阿媽》姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）、《變種特攻：黑鳳凰》男星尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult）、《日出前讓戀愛開始》貝拉科恩（Bella Thorne）及其歌手男友Benjamin Mascolo，以及《接近無限溫暖的藍》法國女星雅黛顏茜彩寶露絲（Adele Exarchopoulos）等，十分熱鬧。