網上連環發文：「完了吧」 崔碧珈疑與吳浩康分手

娛樂組

吳浩康去年5月跟女友李昭南分手後，專注歌唱事業。擁有36G驕人身材的崔碧珈，今年4月傳出跟吳浩康秘密拍拖，但有指他們不想影響事業，將戀情低調。不過崔碧珈忍不住在社交網泄「蜜」，她今年1月於facebook上載吳浩康的澳門演唱會宣傳海報，再加上她曾上載一張躺在牀上手拖着一名男人手的照片，引起揣測這是否吳浩康的手？

5張黑底白字「割席」宣言

他們被問及緋聞時，都不肯公開認愛，崔碧珈更強調自己無男朋友，與吳浩康只是朋友；但她曾讚過吳浩康身形好弗，不用參加減肥比賽。

崔碧珈昨日凌晨突然在Ig連續發出5張黑底白字的限時動態照片，疑與吳浩康的感情有變。圖中分別寫上「完了吧 如沒意外 #D」、「一段關係 只是一段友誼 你教的」、「一直是自己想得太多 #沒有誰錯」、「＠ngdeep #做人最緊要對得住自己」及「是你一直教大家隱瞞」，當中標注吳浩康的Ig帳號（ngdeep），表明與他有關，吳浩康至截稿前暫未有回應。

吳浩康過往與多名圈中女藝人有戀情，包括胡定欣、莊思敏及鍾舒漫等。