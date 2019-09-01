性侵案未了 新片參賽威尼斯影展惹爭議 波蘭斯基缺席首映禮

第76屆威尼斯影展評審團主席露琦茜亞馬蒂早前曾表示，對於波蘭斯基參賽，感到「不舒服」，也決不恭喜他參與影展，但她表示也不會對他的電影存在偏見，從而影響評審工作。

未知是否自知不受歡迎，還是因為性侵案未了，波蘭斯基近年的行程離不開法國、瑞士及波蘭三國，上述地方都聲稱不會將他引渡到美國，波蘭斯基前晚缺席《An Officer and a Spy》的首映禮，只剩下幾名主角現身，包括跟他結婚30年的法國女星艾曼紐薛納（Emmanuelle Seigner）、《戲夢巴黎》男星路易斯加維（Louis Garrel）及《星光夢裏人》影帝尚杜沙丹（Jean Dujardin）。

新片改編自真人真事

《An Officer and a Spy》改編自真人真事，講述19世紀的德雷福斯事件，猶太裔的法軍德雷福斯被誣陷叛國，後來尚杜沙丹扮演的法國軍人發現了證據證明德雷福斯被陷害，於是冒生命危險把真相揭露。有指此片是波蘭斯基的夫子自道，投射到他在美國涉嫌性侵卻其實受人陷害。據悉他在場刊中表示，對於片中主角的遭遇他感同身受，「我看到否認不實指控的同樣決心；很多的紛擾，對我及我的案件根本一無所知」。不過美國綜合娛樂新聞網站Variety的影評人Owen Gleiberman指出，把德雷福斯事件及波蘭斯基的案件相提並論實在「猥褻」。他認為德雷福斯着實無辜，至於波蘭斯基的案件卻是有關美國的法律制度，有辯論的餘地。

珍茜寶傳奇搬上銀幕

前晚另一焦點，還有非競賽片《Seberg》，由《吸血新世紀》女星姬絲汀史超、《冒牌伴郎生擒姊妹團》雲斯華堅（Vince Vaughn）、《非凡生命歷》積奧干奴（Jack O'Connell）、「飛隼」安東尼麥奇（Anthony Mackie），以及《死侍2》蘇絲比斯（Zazie Beetz）主演。

《Seberg》講述1950年代法國新浪潮電影《慾海驚魂》（及後有譯作《斷了氣》）美國女星珍茜寶（Jean Seberg）的傳奇故事。據悉她一直支持美國1960年代的民權運動，包括黑豹黨，因而被FBI盯上；1979年，時年40歲的珍茜寶失蹤9日後，遺體被發現，有指她自殺身亡。電影《Seberg》正是把她的故事搬上大銀幕，並由姬絲汀史超扮演這名在法國新浪潮電影中有着重要地位的美國女星。