預告100歲退休開演唱會慶祝 Uncle Ray自爆曾戀方逸華

【明報專訊】健力士世界紀錄最長壽的唱片騎師郭利民(Uncle Ray)將於今年12月迎來95歲大壽,他依舊於周一至五主持香港電台節目《All The Way with Ray》。為慶祝95歲生日,他將推出入行70年特選的中文唱片,出版中、英文版自傳,以及舉行收藏品展覽。Uncle Ray接受車淑梅主持的港台節目《舊日的足跡》訪問,自爆曾與已故方逸華拍拖數年,分手後仍是好朋友。