預告100歲退休開演唱會慶祝 Uncle Ray自爆曾戀方逸華

郭利民（Uncle Ray）在車淑梅主持的港台節目中分享昔日與方逸華的戀情，還分享未來大計。他透露為慶祝95歲生日，將推出入行70年特選的中文唱片，出版中、英文版自傳，並接受香港歷史博物館邀請，在2022年公開展出個人收藏物品，包括國際巨星披頭四樂隊（The Beatles）4子的親筆簽名及眾多珍貴的黑膠唱片。Uncle Ray更希望在2024年踏入100歲當日退休，並舉辦一個100歲壽辰生日演唱會，邀請所有他認識的歌手一起慶祝。車淑梅問他到時會否習慣退休生活？他笑言不知道，因為他未試過。

分手上天決定 保持好友關係

Uncle Ray多年來一直保持單身，車淑梅問他是否拍過拖？他笑說：「我唔得閒呀！我要去音樂會、做直播、跑馬、去派對……不過，我靜靜地第一次話畀你聽，其實我有拍過拖，可能你會唔相信，方逸華其實係我女朋友。她好鍾意唱歌，我好鍾意音樂，我哋好合拍，最鍾意去淺水灣沙灘唱住歌拍拖，我哋拍了拖幾年後不成功。分手不是我的決定，又不是她決定，是上天的決定。我哋一直都是朋友，每一年我生日，她都會送上一份名貴禮物，但從來不會留低食飯。邵逸夫走了後，我哋依然是好朋友。」

「希望到最尾都係香港人」

談到現在香港的困境，在港土生土長的Uncle Ray說：「希望香港人唔好搞到香港難住！做人最緊要對人好，開心做人就會長壽！我最鍾意食香港嘅咖喱雞飯，我從來無諗過移民，希望到最尾都係香港人。」

娛樂組