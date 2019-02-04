黎耀祥做個唱嘉賓拒除衫 陳奐仁想組男團「成年BTS」

陳奐仁全晚演出落力，大騷唱功之餘，更特別安排健碩男除衫騷肌及性感女Dancer跳辣身舞，令全場氣氛熾熱，但台下觀眾不停大叫，要求陳奐仁除衫騷肌，他只肯騷麒麟臂及將衫拉高少少騷腹肌。其間他邊唱邊大騷苦練舞技，唱得興起時更走到台下與李玟和張彥博共舞。

想與城城鬥舞技

陳奐仁騷後受訪，解釋因與健身教練同台，怕醜不敢除衫，還即席拉開拉鏈騷肌任影。他表示很鍾意跳舞，還稱有意組一隊跳舞男團「成年BTS」，要招募如足球隊那麼多成員。是否想做跳唱歌手？他說：「有朋友話得，如果操到可以變跳唱歌手，有一日郭生（郭富城）會否肯同我一齊跳呢？係就發達了！」對於疑似忘記歌詞？他否認道：「只是爵士音樂的臨時創作，絕對不是忘記歌詞，因我偶像是譚詠麟，在他身上學到兩件事，如果我忘記歌詞，會將支咪向出去，還有是開騷前瞓個晏覺，我打算今後無論什麼地方開騷，都準備一張墊瞓一瞓。」

記者：林祖傑

攝影：孫華中

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