紅館騷曬海豚音 蕭敬騰High爆跳到飛起

未能到場觀眾可退票

蕭敬騰昨晚於紅館舉行尾場演唱會，由於反修例運動持續，昨日港九多區發生警民衝突，主辦方「特高娛樂製作有限公司」於黃昏在facebook發出公告，表示與各方再度溝通及考慮不同觀眾情况，作出以下安排︰（1）今天8月31日演唱會如期舉行以方便已到場及遠道而來的觀眾。（2）但大會亦明白個別觀眾可能因交通及街道狀况未能到達場館，請觀眾保留完整門票（連票尾），大會將安排退票服務，詳情將盡快公告。

自嘲廣東話很爛

蕭敬騰相隔4年再登上香港舞台，他前晚以《純金打造》為紅館騷揭開序幕，為表誠意更以廣東話打招呼：「食飯未？有無掛住我？是不是好開心？小心梯級呀！」他一邊自嘲廣東話很爛，「我分辨不到多謝、唔該應該是幾時講，為免會錯，我通常講多謝唔該」。他笑稱沒準備唱廣東歌，請觀眾不要期望，「我怕唱情歌，你們聽起來發笑就不好了」。結果又心軟清唱了一段《追》，獲台下報以掌聲「收貨」。

為樂隊成員搞求婚騷

其間蕭敬騰拖住樂隊成員小光出台，笑言要「以權謀私」，為對方精心策劃一場求婚，他說：「但我發現他們已經結婚，為何要求婚呢？」小光回答要向太太補求婚。蕭敬騰笑說：「好的，希望這是我最後為你做的事。」然後與小光合唱《Marry Me》送祝福，場面溫馨。他自言作為創作歌手，希望作品陪大家成長，但好多人以為他只會唱別人的歌，而成名作《新不了情》確實對他重要，「有次原唱的萬芳姐在我面前唱這首歌，我感覺很對不起她，所以沒選唱這首，雖然這首歌我唱過幾千篇，但我不覺膩，只擔心大家不想聽」。說罷即與觀眾大合唱。

動作太大 跳到褲頭鬆開

蕭敬騰不時跑到舞台兩邊跟觀眾握手，又借結他手膊頭玩跳鞍馬，又從高台躍下，High爆跳到飛起，十分活躍。由於動作太大，他跳到褲頭鬆開，急忙當眾拉褲鏈。直至「安歌」尾聲，他自認經常想很多，心態變老，寄語觀眾保持樂觀，面對挑戰要突破難關。演唱會於晚上11時許完結，觀眾散場時大叫「光復香港 時代革命」、「香港人加油」等，聲音此起彼落，由場內嗌到出場外。

感謝歌迷超熱情款待

蕭敬騰完騷接受訪問，他感謝香港歌迷給予自己超熱情款待。對於為團隊成員上演求婚騷，他興奮說：「祝他們幸福，能夠參與他們幸福的一部分，我覺得非常滿足！」被問他會否效法在台上向心愛對象示愛？他笑說：「你說我在演唱會求婚嗎？用一樣的方式？不行喔，再說吧！」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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