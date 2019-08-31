木村拓哉巴黎拍劇向名廚偷師

文：蘇珮欣

木村拓哉主演新劇《Grand Maison東京》，講述他是一名法國餐廳主廚，擁有米芝蓮二星榮譽仍未滿足，急於升級做三星大廚，卻因一次意外，結果失去餐廳與拍檔。在他最失意時，遇上廚師鈴木京香，二人攜手追尋米芝蓮三星夢。

新劇除了木村與鈴木外，歌舞伎男星尾上菊之助、《半澤直樹》及川光博、《最強名醫》澤村一樹以及男團Kis-My-Ft2成員玉森裕太，亦已落實參與演出，陣容相當強大。

拍攝過程順利

該劇早前拉大隊前往巴黎拍攝外景，電視台昨日公開拍攝花絮片段。劇組獲得米芝蓮方面協助，在巴黎一間擁有20年歷史的三星餐廳進行拍攝。據悉該餐廳首度開放作拍劇之用，也是日本首次有劇集在巴黎三星餐廳取景。木村表示在巴黎拍攝過程十分順利，「好到讓我有不祥預感，心想接下來會不會很糟糕呢？」

木村自爆在巴黎拍攝期間，每晚收工後仍會跟鈴木京香、澤村一樹及導演討論劇情，「我很享受拍攝過程，劇本也很有意思，大家一定要關注」。木村表示在巴黎三星餐廳任職的日籍名廚吉富力良，擔任新劇顧問，因此他在拍攝空檔，會跑到廚房偷師學藝。木村又指新劇的製作費用與時間非常充裕，可以媲美2003年他主演的劇集《夢想飛行Good Luck》。

另一方面，鈴木京香被問到相隔12年後，再次跟木村合作的感受，她表示今時今日的木村，與當年並無分別，「對於每一場戲都有很多想法，給予我很多幫助，是一個值得信賴的演員」。至於飾演木村師兄的澤村一樹則說，在巴黎拍攝首日，便要應付兩頁半的法文對白，為此做了很多準備工夫，笑言有一種「終於開始、終於拍完」的感覺。