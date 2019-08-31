減酬三成接工作 薛家燕：團結共渡難關

記者：林蘊兒

由張之珏執導的舞台劇《但願人長久》昨日舉行慈善場，為香港浸會大學籌款，薛家燕、石修、葉童、葉家寶、宮雪花、麥長青等到場支持。家燕姐專誠為張可頤和江美儀來捧場。

家燕姐雖然近期暫停為《流行經典50年》擔任主持，但她仍忙個不停，包括安排藝術中心暑期節目、籌備在中山舉行的巡迴演唱會、接拍關於健康資訊和銀行理財廣告等。在社會經濟不穩下仍能逆市狂接工作，家燕姐表示感恩，「真是託賴。不過事實都有少少影響，因為有很多公司都問我，在酬勞方面可否酌情減些，我覺得沒所謂，都減價三成，因為一個工作可能會牽涉到很多人的飯碗。加上客戶見到我開心，大家開心就最好了；這時候需要團結，共渡難關。」

家燕石修關心韓馬利病况

提到韓馬利在社交平台透露患腦膜炎，過去兩星期與死神搏鬥，幸終於康復出院，但身體仍然虛弱，家燕姐感愕然皺着眉說：「我跟她認識很久，大約兩個多月前曾在活動見過面，但不知道她患病，稍後會慰問，希望她早日康復。」

同場的石修與韓馬利曾在劇集《衝上雲霄》飾演夫妻，彼此認識多年，但沒有留意到對方患病消息，稍後會致電慰問。石修2個月前拍竣無綫新劇《極道怪咖》，然後接拍內地時裝愛情片，中港兩邊走。問到他已婚兒子陳宇琛有否好消息做爸爸？石修表示兒子自有計劃，不由他決定，大家見面時開開心心最緊要。

古巨基袁文傑撐老師張之珏

另外，張之珏表示《但願人長久》開演以來皆座無虛席。他稱此劇是幾十年來舞台生涯的代表作，將一齣百老匯名劇改編成香港版，用廣東話演繹，跟原劇相比也絕不失色，可說是完全交足功課，沒有辜負原作者。張之珏曾任TVB電視製作專業訓練中心院長，其中第4期藝員進修班的學員古巨基與袁文傑也是他的學生，兩人相約往捧場並到後台為老師打氣。