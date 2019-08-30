失內地市場 阮民安：不會下跪妥協

阮民安捲政治風波，稱與太太的工作受影響，「我和太太已連續出席過4年上海時裝周活動，今年不獲邀請，主辦方說因政治因素」。他表示不會因掙人民幣而下跪和妥協。談到與太太創立的時裝品牌下月中面世，他說：「我們的品牌揀了東京為起步點，原本以中國為第二發展市場，現在惟有努力開拓其他地方的市場。」

阮民安稱太太的微博不停遭內地網民留言批評，但太太會維持初心，繼續分享日常生活，「網民鬧我們鼓吹港獨。我們會做好自己，只是純粹分享生活，希望用軟性的言論，畀真實片段大家睇，令他們知道，我們不是要求港獨，只是想香港管治自己地方。」

余香凝9月重返校園

余香凝表示一直想進修，最近終於到公開大學報讀社會心理學課程，9月重返校園，她說：「我只得中七學歷，無大學學位有點遺憾，拍戲做演員後，發現思維較單向，所以決心再讀書。」她稱課程是遙距性質，不過每星期都要親到班房上兩課，「心情有點緊張，怕不適應，不過都是個機會認識更多人。如果同學認得我，我都會認的，但好驚被人話我顧住拍戲，做Project慢和差」。

余香凝自認慳妹，修讀為期4年的課程，學費要10多萬元，會兼職幕前工作掙錢交學費，「好多朋友都睇死我讀幾個月就放棄，而我公開講呢件事都需要好大勇氣。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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