第76屆威尼斯影展今日揭幕 畢彼特茱麗葉搶閘登場

今屆影展共有21部電影入圍主競賽單元，華語片共佔兩席，分別是香港導演楊凡的《繼園臺七號》，成為史上首部角逐最高榮譽金獅獎的華語動畫；內地導演婁燁執導，鞏俐、趙又廷及小田切讓等合演黑白特務片《蘭心大劇院》，亦被視為影展焦點。

兩齣華語片爭大獎

一眾華裔電影人尚未亮相，其他國際巨星已率先登場，說的是在競賽片《星際任務》扮演太空人，為了尋找生父而征空的畢彼特，昨日穿著短袖T恤襯墨鏡輕鬆抵埗，乍見水上的士碼頭有大批傳媒守候，隨即微笑揮手致意，看來心情甚佳，且看他能否繼《叛逆暗殺》後，憑新片再奪威尼斯影帝。

去年憑《小偷家族》贏得康城影展最高榮譽金棕櫚獎的日本導演是枝裕和，執導開幕片《The Truth》將於今日舉行首映禮，戲中飾演母女的嘉芙蓮丹露和茱麗葉庇洛仙，昨日亦前後腳亮相。至於其他「氈星」則有英國女團「辣妹」成員Mel B、混血模特兒Jasmine Sanders等，令到威尼斯變得相當熱鬧。

爭獎導演陣容鼎盛

今年角逐金獅獎的導演陣容亦相當鼎盛，包括《毒網》金像導演史提芬蘇德堡（Steven Soderbergh）講述「巴拿馬文件」的新片《The Laundromat》，請來金像影后梅麗史翠普（Meryl Streep）壓陣，自然看高一線；《殺手怨曲》威尼斯影展銀獅獎得主占士加利（James Gray），正是畢彼特主演《星際任務》的導演，二人將會一起行紅地氈；加上《醉爆伴郎團》托德菲臘斯（Todd Phillips）執導、被喻為康城影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）力爭奧斯卡的《Joker》，以及張曼玉前夫阿薩耶斯（Olivier Assayas）新作《Wasp Network》等，同樣令影迷引頸以待。