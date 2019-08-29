認戀24歲黃皓 被封「小鮮肉收割機」 蕭亞軒恨做男友成功背後女人

反抗網絡欺凌或惡意中傷

蕭亞軒說到被指是「小鮮肉收割機」，她說：「身為公眾人物，一定有一些輿論壓力，或負面評論，是不可避免，選擇這條路必須接受及面對。」若遇太過分的網絡欺凌或不實言論，蕭亞軒絕不接受，「我必須再次呼籲和強調，每個人都需要為自己的言行負責。不論是對我或是對所有藝人、女生、男生、朋友、同事等等，所有人都不該被霸凌或是惡意中傷」。蕭亞軒一直都想運用自己的力量，影響社會大眾，帶來正向的力量，為各式族群發聲。

黃皓今年24歲，與蕭亞軒年齡相差16年，蕭亞軒說兩人是從朋友開始相處，了解後才在一起，年齡差距不會是問題，「我們維繫愛情的方法好簡單，不會刻意製造驚喜，間中為對方下廚、送一束花，就很足夠，重點是互相關心及實質陪伴，特別是保護另一半的心」。

給男友演藝工作上的建議

有說蕭亞軒公開戀情是為黃皓的演藝工作鋪路？她解釋：「男友一直在身邊陪伴，我覺得需要誠實向大家交代，要有勇氣站出來說有戀情。」她又提到自己現正籌備一些幕後工作，會將經驗與新人分享，亦會給黃皓演藝工作上的建議，祝福他成功，希望自己能成為他成功背後的女人。

感謝前度男友柯震東力撐

是否有結婚生仔計劃？蕭亞軒說：「每個人都希望能穩定下來，尤其能有自己的小孩，陪伴小孩成長，我也不例外，結婚成家是一個理想，但目前暫無規劃。」

柯震東在社交網撐她公開戀情的勇氣，並送上祝賀，她說：「謝謝他！也謝謝網路上許多粉絲的加油跟打氣。」

娛樂組