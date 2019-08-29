連詩雅怕尷尬生仔要揾女醫生

【明報專訊】連詩雅、雨僑及陳嘉莉昨日以大使身分出席「粉紅甜品2019」慈善義賣啟動禮。第二年擔任活動大使的連詩雅，希望用行動向同齡朋友宣揚驗身的好處。她自言從25歲開始每隔1年或年半便會做1次全身檢查：「包括乳房及一些女性部位的檢查，聽說25歲起身體各方面開始下垂。（咁快下垂？）我指身體機能，我都沒有，又怎會下垂呢？我反而怕肌肉鬆弛，所以現在比以前勤做運動。」連詩雅說12、13歲買保險時首次做婦科檢查，由男醫生負責，其間有檢查胸部，當時年紀還小不懂尷尬，現在卻會，所以盡量找女醫生檢查：「將來生仔我都希望是女醫生接生，我還未能衝破心理關口。」連詩雅透露稍後拍《使徒行者3》，戲中與袁偉豪有一夜情。