監製李志倫疑因表達政見被炒 無綫否認：未經公司批准兼職

曾說不擔心秋後算帳

李志倫在無綫製作過不少節目，包括劇集《機動部隊2019》、節目《女人四十》、《爸爸的告白》、《回歸二十周年大匯演》、《博愛歡樂傳萬家》等。早前他原本再監製方力申、林夏薇演出的新劇《衝鋒隊2019》，但盛傳因警民關係緊張而擱置。李志倫本月12日在facebook發文：「黃藍是政見、黑白是良知、即使看不到顏色、也分得出黑白。」到本月14日他再上載一張辦公室照片，在玻璃貼上5張memo紙寫上「黑白是良知」及倒轉的「生人勿近」相片，他留言「應該係公司內空氣最清新嘅監製房」。當時他回覆傳媒表示不擔心公司秋後算帳，說不是鬧TVB。昨午傳出李志倫與同組3位同事一同被炒，他向傳媒表示暫時無回應。之後李志倫將fb頭像換上一張打開5隻手指的黑手，似有所暗示。

昨日向無綫方面查詢李志倫與3名同事被解僱一事，無綫電視發言人證實：「受到本港近期市場不穩和社會事件影響，對公司業務構成隱憂，有需要調整操作，並於上周及今天進行小量精簡人手，前後共約20名員工受影響，其中包括一名節目監製和3名同組人員。公司最近收到不少投訴指某監製及其組員在未經公司批准而從事存在利益衝突的兼職。他們之解僱與近期的社會事件無關。」

娛樂組