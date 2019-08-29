爆老公羅家英開心與後生靚女合作 汪明荃72歲生日壯男獻吻

阿姐表示正日生日忙於排練粵劇，工作後約了契女和老公羅家英食飯共度，連日來已收到幾個生日蛋糕；家英哥可有送禮物？她說：「無，家英哥不會特別為生日送禮物，平時有需要都會買，都老夫老妻，不會有驚喜。」家英哥主持的ViuTV節目《臺灣文西Only You》中，打美女屁股，阿姐說：「他說要翻睇，我陪他睇了少少，但睇不到這幕，是不是劇情需要？你問他啦！我不知他做什麼，找個那麼大年紀的，跟後生女一齊拍節目，都是搞笑的。」

老夫老妻無驚喜

阿姐說家英哥剛做完手術，休息了好短時間，便出外拍這節目，原本她曾勸阻，但家英哥答應了演出，不能推辭：「有時工作就是辛苦的，但他好開心啦，合作的全部後生靚女；他很忙，希望抽時間陪我排戲。」

陳家樂、林夏薇這對《逆緣》拍檔，參加遊戲節目《娛樂大家》，家樂自誇玩遊戲最醒，又讚夏薇直覺準，所以兩人好夾，之前上鄭裕玲主持的《Do姐有問題》，合共贏到一萬元獎金，即獲監製垂青，邀請來挑戰阿姐。不過夏薇踢爆家樂綵緋時做豬隊友：「我在遊戲裏救他兩次，他反指我是兇手！」

林夏薇笑陳家樂豬隊友

家樂解畫：「是陰謀！我們扮不妥，等敵人放鬆，我們就可以贏錢。」兩人隨即互窒，正式玩遊戲時要醒少少，家樂又說：「我玩遊戲有不服輸性格。」夏薇即取笑：「他是玩家！」合作拍劇已知道家樂是玩家？夏薇笑說：「不知，他是遊戲王，我一陣跟他同組，要小心說話。」家樂反投訴：「她經常欺負我。」夏薇最近有意闖樂壇，她澄清只是鍾意唱歌：「拍戲與唱歌相比，我較鍾意前者，有機會都想多嘗試，之前上《流行經典50年》或登台已很開心。」家樂嘲笑她：「她唱歌？曾經我們想合唱劇集主題曲，監製聽完我們的歌聲，沒有下文，就知什麼事啦！」

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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