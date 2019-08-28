《星球大戰：天行者崛起》新預告片 黛絲烈尼手執激光「孖條」

新預告片段長約兩分多鐘，前半部剪輯了過往8集的重要角色及鏡頭，可說是自1977年《星球大戰》面世以來，逾40年來的一次簡短回顧。至於後半部可看到阿當戴華（Adam Driver）扮演的Kylo Ren與黛絲烈尼飾演的女主角Rey持激光劍大戰。一直有傳劇情發展下去，Rey為了對抗Kylo Ren，所以會入魔；預告片段的最後一個鏡頭，Rey穿著斗篷，面容陰森，更手持像「孖條」的紅色激光劍，一鬆手就二合一變成長劍，跟《星球大戰前傳：魅影危機》「赤武神」所持的兵器非常相似。

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