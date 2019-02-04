失婚Miley Cyrus驚喜現身VMA頒獎禮 尊特拉華達爆粗兼認錯Taylor Swift

日前推出新碟《Lover》的Taylor Swift，事先張揚擔任VMA頒獎禮的開場表演嘉賓，又唱又跳成功炒熱現場氣氛；賽前獲得今屆最多10項提名的她，結果憑收錄在《Lover》的主打歌《You Need to Calm Down》，包辦年度最佳MV及正能量MV兩個獎項，成為今屆大贏家之一。

有前科讀錯歌手名

大會請來歌舞片《戀愛大爆髮》拍檔：尊特拉華達（John Travolta）及Queen Latifah負責把年度最佳MV大獎頒予Taylor Swift，「肥尊」似乎難以忘懷2014年擔任奧斯卡嘉賓時，誤把表演歌手Idina Menzel讀錯為Adela Dazeem的尷尬時刻，忽然「爆粗」並拒絕宣讀得獎名單，結果這個重任便落在Queen Latifah身上。

不過，尊特拉華達始終都要犯下「低級錯誤」，話說Taylor Swift邀請多名曾經客串演出《You Need to Calm Down》MV的好友，一起上台領獎，象徵他們齊心支持不同性取向人士（LGBTQ）爭取平權。未知「肥尊」是否老眼昏花？抑或他根本不知Taylor Swift是誰？竟然把獎座頒給擅於模仿Taylor的好友兼「變裝皇后」Jade Jolie，現場氣氛相當尷尬。

BTS缺席領獎

除了Taylor Swift之外，因舉行個人演唱會而被迫缺席的女歌手Ariana Grande、Billie Eilish，以及正在休假的韓國男團BTS，各自贏得兩個獎項，可謂平起平坐。

今屆頒獎禮另一焦點，正是離婚後首次出席公開場合的女歌手Miley Cyrus，原本不在表演嘉賓的名單上，這夜突然驚喜現身，獻唱她為離開《飢餓遊戲》男星李安漢斯禾夫（Liam Hemsworth）而創作的新歌《Slide Away》，她的動人演繹，不單令到台下的星爸Billy Ray Cyrus感動不已，更贏盡網民讚賞。