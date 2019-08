兒子考獲11科A* 森美風騷：證明是我親生

記者:鍾一虹

攝影:孫華中

森美、小儀已合作20年,小儀笑言10年前已睇厭森美。森美反攻道:「她勾佬啦,勾金剛,好彩金剛走得快!」小儀還擊:「你夠同陳敏之啦,我都無出聲!」森美又搞笑說:「陳敏之好弱啫,中間有好多不同拍檔出現過,最後剩下我同你。多謝電台給我拍檔、家庭,老婆是當年考DJ識的,之後生了一對仔女。」

盼兒子回港發展

森美隨即分享喜悅,透露兒子在英國升學,今年考獲11科A*成績,「他在香港讀書時成績麻麻,但去到英國反而好好成績,做爸爸好開心!不過他明天又返去英國,之前放假回港,我有陪他周圍去」。兒子將來會否留英發展?森美說:「前途交畀他自己想,但作為父母,當然想他回港,可以多見面,就算香港幾難捱都好,全家一齊就最緊要。」他又笑指曾提議兒子結識外籍女朋友,但兒子卻稱難跟外籍女生發展。小儀插嘴道:「我做Auntie向他灌輸香港女仔好!」森美說:「我叫他跟你回清遠家鄉搵女朋友啦!」

「I am 拋鑊 you」

問森美可有獎勵兒子考獲好成績?他即場拋英文:「當時我說『I am 拋鑊 you』(I am proud of you,我以你為榮),我好少講呢句說話!覺得他好努力,無白費心機,供書教學值得的,太太都有專程過去陪佢讀書。我個仔都好開心,都估不到成績那麼好。」

小儀在旁笑謂:「你個仔講『老竇,大鑊You!』,森美平時甚少提家庭,有日他返工第一時間分享這件事,我就知他真的好開心!」森美風騷地說:「以前都驚個仔不是自己的,現在他那麼叻,就證明是我親生的!」

