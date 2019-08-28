拒生B錯失多段感情 48歲樊亦敏自嘲「尾摩女」

記者：唐嘉晞

攝影：黃梓烜

樊亦敏天生一副明星相，參選港姐前拍攝多個經典廣告，包括陽光少女、朱古力、橙及快餐店等，30年前的演出現在看來不過時。早於1987年，鄭伊健拍的檸檬茶廣告，她是第一代陽光少女。她說：「廣告裏我是跟鄭伊健在學校打來打去的女同學，令女主角呷醋。」兩年後她擔正檸檬茶廣告女主角，在唱片店跟男主角邂逅。她說從沒有正式做模特兒，首次拍廣告是14、15歲左右，她跟媽咪去飲茶，其中一名姨姨的男友在廣告公司工作，他急於招聘演員到長洲拍朱古力廣告。樊媽媽覺得女兒好得閒，提議她往拍攝，接着她成為廣告明星。

推黃百鳴 拒入開心少女組

樊亦敏說：「我婉拒了很多星探、推掉很多廣告，因為父親不贊成，擔心我整日食朱古力、橙，會食死。而且我讀修女學校，不影響返學才能接拍。記得有次在崇光遇到黃百鳴，他親自邀我加入開心少女組，我也拒絕了。好奇怪以前很多工作邀約，入行後卻沒有人搵我做嘢！」

為瑞士機票成最上鏡港姐

樊亦敏沒有發明星夢，到日本讀書後返港，卻因媽咪提議參加港姐掙一張去拍外景的瑞士機票，她便報名了。參選期間樊亦敏是熱門佳麗，可惜只獲「最上鏡小姐」未能打入三甲，同屆港姐三甲是郭藹明、周嘉玲及蔡少芬。問她是否輸得唔抵？她認命說命運就是這樣，沒有保證一定贏，靚唔靚有不同睇法。她心裏沒有「唔抵」的感覺，况且自己現在也不差，起碼被讚是「美魔女」，但她自嘲是「尾摩女」，總是比別人慢！

純天然無整容 不會變膠面

提到她的素顏照，樊亦敏被指似印度西施。她說：「平日我不會似『三太』的豪華造型，簡單舒服就好了，我也過了扮靚的年代。」 訪問當日她就是白恤衫與長直髮現身，確實清純！樊亦敏重保養，但她並非選擇所謂「醫學美容」，不會變「膠面」，敢說面上一針也沒有打過，曾有意「打」雀斑，但阿姨說有雀斑顯得青春、可愛，她就打消念頭。她笑言快將申請老人金了，但保持細路仔的心境。

長期血壓低 體質敏感

樊亦敏一直受水腫問題困擾，當她拍戲睡眠不足便腫得圓碌碌。她說：「我的隱憂是健康麻麻，長期血壓低，選港姐後我的身體免疫系統出問題，有段時間甩晒頭髮，體質好敏感。後來我又對杏仁敏感，吃了沾有杏仁的食物便呼吸困難，要入醫院打類固醇針與食藥。水腫會影響筋骨縮，整個背部腫了，鏡頭前也變得肥腫，拍《我瞞結婚了》時我腫得很嚴重，觀眾不明白以為我肥到咁樣。現在我要針灸、推拿及服中藥保養。」

擔心有日演馬國明阿媽

跟樊亦敏同屆得獎港姐皆已婚或有孩子了，她笑說：「只剩我未嫁，終於突圍而出！」入行以來她的緋聞很少，較多人談論是羅兆輝與何寶生。她說：「可能大家對我失去興趣，所以好少報道！（可有拍拖？）有！不能說自己無拖拍。」她表示年輕時已抗拒生育，主要是身體問題不容易生BB，當年不乏追求者或交往中的人，她知道自己不能為對方生孩子，故戀情也沒結果。她說：「可能我錯過了很多段感情，但已習慣了，故沒有感覺。現在雖然單身，但能做自己喜歡的事又擁有健康，已覺得幸福。」

演藝路上仍在等待機會，樊亦敏說：「每人的際遇不同，可能有日我遇到一部好好的戲、有很大發揮，事業上達到不同境地，做人唔好自怨自艾，要保持清醒；我只希望不會突然有日被安排飾演馬國明母親的角色。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com