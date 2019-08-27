Got7澳洲開騷出意外 Jackson墮台受傷堅持演出

文：蘇珮欣

自今年6月起，Got7以韓國首爾為起點，舉行《Keep Spinning 2019》世界巡迴演唱會，並先後於加拿大、美國、墨西哥等地開騷。

前晚輪到澳洲墨爾本演出，一直相安無事，去到演唱會尾段，穿上深藍色背心的Jackson，邊唱邊行近伸展台的邊緣，原本想跟歌迷作近距離接觸，卻沒發現自己走出舞台，腳下一空已直墮台下，目睹意外發生的粉絲即時尖叫，保安人員隨即上前查看。

Mark險跣腳跌倒

從粉絲拍下的現場片段可見，Jackson跌落舞台後，一度用手緊按手臂，似乎已經受傷，但為免粉絲擔心，於是舉起拇指，示意「沒有問題」。

事實卻是，他躺在地上數秒後，才可勉強坐起來。其後Jackson堅持繼續演出，有粉絲拍攝到他的手臂與膝蓋，疑似擦傷紅腫的畫面。

Got7演唱會都算「危機四伏」， 除了Jackson失足墮台外，另一成員Mark前晚也在台上跣腳。事緣隊中成員為搞氣氛，在台上瘋狂潑水，令到舞台變得異常濕滑，Mark因此幾乎跌倒，幸好有驚無險。

Got7完成澳洲演出後，昨日經香港返回韓國，待10月初再展開歐洲地區的5場演出。

Mina缺席Twice新碟

提起Got7，份屬同門的女團Twice昨日宣布，將於9月底推出全新專輯，強勢回歸樂壇，遺憾的是患上驚恐症的日本成員Mina，至今仍然休養，將不會參與新碟的製作或宣傳活動，專心接受治療，相信粉絲也會支持她的決定。

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