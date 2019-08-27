田蕊妮不為工作封口：繼續分享感受 周柏豪表態愛國愛港「從未支持港獨」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

田蕊妮（阿田）於8月5日在facebook留言諷刺特首林鄭月娥在記者會的言論，激嬲內地網民。當日林鄭的記者會後，阿田在fb留言：「我𠵱家開個記者會宣布一陣間有個記者會，嗰個記者會嘅內容係聽日有個記者會。」內地網民對此不滿，TVB作相應行動，在微博抽起《她她她的少女時代》的宣傳，並公開回應事件，指某些藝員受到內地觀眾之特別關注和引發敏感情緒。無綫製作在內地發行，在商業決定上要作反應及調整。

完成演唱會放假 未有工作計劃

昨日阿田出席《她》劇宣傳活動，對於封殺與雪藏等問題，她笑說：「我𠵱家咪出咗嚟宣傳囉！」她表示下月初還會再為該劇宣傳，現正忙於為下月舉行的演唱會準備。問無綫的工作可有減少？她說：「完了演唱會，我會放吓假先，本身已安排好，現在我都是努力做好當前工作。」至於放幾耐假？她說：「不知！完了演唱會後未有工作計劃。」她稱不知無綫官方微博刪除了《她》劇宣傳，一切要問公司。就她早前的網上言論，公司也沒有特別找她傾過，也沒有提醒她要注意網上言論，她說：「其實我只是看了那個記者招待會後，突然有個感覺，有個自然反應而已，不關政治問題事。」

對於無綫所作出的商業決定，阿田說：「其實所有演員都很被動，如公司認為正確作出商業決定，應該考慮得很周詳才會這樣做。」但她表明不會為工作而減少言論，覺得個人社交平台是分享感受及生活點滴的地方，會繼續分享感受。

「每次演出視為最後一次」

記者會後，田蕊妮在facebook留言，她說：「唔知由幾時開始，我都會將每一個嘅演出機會視作最後的一次，不計算、不保留地盡情享受，珍惜每一個工作過程，將最好嘅自己呈現於觀眾眼前！每一位喜歡《她她她的少女時代》的觀眾朋友們，你們對我的每一句評語，我都聽到亦感受到！除了感謝還是感謝。」

柏豪：反對所有違法暴力行為

周柏豪於7月2日在Instagram呼籲登記做選民，遭內地網民指他是「港獨豪」。隨後柏豪「潛水」兼封口，其間他出席宣傳活動時均拒記者採訪，8月更在IG大清洗，將原本的7000多個帖子全部清空。

周柏豪連日未解釋是否受壓，低調了一段日子，昨日終在微博表態，並以簡體字留言：「生為中國人，熱愛祖國、熱愛香港。本人從未支持港獨，也反對所有違法的暴力行為，特此聲明。」

周柏豪又轉發經理人公司的嚴正聲明，內容如下：「周柏豪先生為土生土長的中國香港人，一直以來熱愛中華人民共和國，熱愛香港。本公司及周柏豪先生擁護中華人民共和國主權完整。香港特別行政區是中華人民共和國不可分割的一部分。周柏豪先生從來沒有支持港獨，也從未參與港獨相關活動，本公司與周柏豪先生亦更反對一切非法、暴力行為……希望各界終止對此無中生有的流言蜚語進行討論。以正視聽。」

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