《權力遊戲》傑哈靈頓 落實加盟《永恒族》

《星球大戰：天行者崛起》「莉亞公主」現身

今年12月將上映最終章的《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker），除釋出最新海報外，又發放了最新片段，包括《職業特工隊3》嘉莉羅素（Keri Russell）扮演的神秘角色。導演J.J.艾布斯（J.J. Abrams）提到，已故嘉莉菲莎（Carrie Fisher）將最後一次以 「莉亞公主」身分出現，當然那是利用《星球大戰：原力覺醒》的剩餘片段剪輯而成，但J.J.艾布斯表示，此片也是獻給嘉莉的情書。

狄維莊遜愛美莉賓特演出《幻險森林奇航》

另外剛新婚的《狂野時速》系列男星狄維莊遜（Dwayne Johnson）亦跟《魔法保姆》愛美莉賓特到場，宣傳兩人主演的《幻險森林奇航》（Jungle Cruise），預計明年暑假上映，狄維指該片類似米高德格拉斯（Michael Douglas）的舊作《通天小子俏嬌娃》，都是英雄打敗壞人然後拯救女孩的橋段。

至於金像影后愛瑪史東（Emma Stone）主演改編自《101斑點狗》的《Cruella》，她的造型亦首次曝光。