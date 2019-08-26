尾場唱足4個鐘 晚晚超時罰款逾百萬 黎明犧牲湊女時間撐容祖兒

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

演唱會尾場，Joey媽咪和經理人Mani坐觀眾席第一行落力打氣外，賭王何鴻燊四太梁安琪，溫碧霞一家三口、林超賢、蘇永康、狄波拉、鄭欣宜等齊齊捧場。為突破自己學彈鋼琴一年的Joey，尾場表現有小瑕疵，但無損粉絲熱情；之後即席收集意見，有粉絲提議她下次可以表演拉二胡、跳鋼管舞或飲酒，非常搞笑。

黎明拒拖Joey：我隻手要拖我個女

Joey每晚均邀請不同嘉賓助陣，由天王黎明負責壓軸。Joey化身小粉絲，甫見偶像扮暈兼興奮得不停紮紮跳，二人合唱《夏日傾情》和《傻癡癡》，掀動全場熾熱氣氛。黎明台上發揮「金句王」本色，笑演唱會有兩項壯舉：「第一，我演唱會通常唱到10點半完；第二，10點半通常我在湊女。」自稱小學已喜歡黎明的祖兒，不斷向偶像發問，之後想拖黎明，卻慘食檸檬被拒，黎明說：「我隻手要拖我個女。」

邀請三大天王助陣 獨欠郭富城

Joey解釋今年初在一間餐廳偶遇黎明，於是大膽主動邀請他當嘉賓，想不到黎明一口答應。她笑言好彩，黎明發揮幽默本色：「夜晚黑能見到黎明，充滿朝氣！講金句？我不覺得自己好多金句，你頭髮就好金，Good Luck！」

完騷後Joey接受訪問，稱19場嘉賓全部是她親自邀請，當中邀得張學友、劉德華及黎明等三大天王，獨欠郭富城。原來她亦有邀請對方，可是時間夾不到：「好多我好仰慕的巨星都好惜我，不知前世做了什麼好事，完了我心願，是成就解鎖。其實我有問過城城，他要出埠拍廣告，所以未能集郵，但都好滿足。」

至於古天樂亦肯上台唱《今期流行》，Joey說他當晚原本身體不適，但上到台反而非常生猛，又笑古仔本身有個紅館夢，友情超乎她想像，感激很惜她。

拒絕回應劉浩龍粗口留言罵何韻詩

Joey早前患病多時，擔心似上次開演唱會慘烈，要靠服類固醇，慶幸開騷前沒事，還專誠請南京醫生來港診治為她每日針灸，近看會發現身上有瘀痕，沒想到終能完成壯舉。

談到首場舞台出現嚴重故障，Joey承認當晚近乎崩潰，詢問過老闆楊受成意見後，才決定補場，並非自把自為的決定。問有否信心挑戰下次開20場個唱？她表示如果能力做到，會繼續做。今次破自己紀錄又唱得開心很難得，之後會努力保養聲線和身體。

提到舊愛劉浩龍早前疑在社交網上載「MY JOEY」車牌照片，又用粗口留言罵何韻詩，祖兒對此拒回應：「總之最惜我的朋友都有來看我的演唱會，好感謝他們。」

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