The Chainsmokers遲開騷

香港因反修訂《逃犯條例》引發連串示威活動，不少歌手取消來港演出，包括內地歌手張藝興、韓國男歌手姜丹尼爾及韓團Got7等，The Chainsmokers卻沒畏懼香港局勢問題，如期開騷。據悉The Chainsmokers開騷前取道澳門來港，完騷後亦馬上離開，實行「快閃」演出。演唱會原定晚上8時開始，但兩人遲遲未現身，部分於企位區的觀眾未知是否等得不耐煩，不時喊口號「光復香港 時代革命」、「香港人加油」等，亦有觀眾爆粗「問候」特首林鄭月娥。

直至晚上8時45分，The Chainsmokers終於現身，全場觀眾歡呼，Alex多次高呼「香港」炒熱氣氛，並要求全場觀眾起立跟着音樂原地跳。他們表示很開心再次來港演出，又謂無論去年有看他們個唱或首次捧場，他們也十分感謝。之後台上播出一條剪接了香港景色的短片，充滿本地特色。個唱期間還加插The Chainsmokers打鼓及鋼琴獨奏的環節，展示兩人的音樂才華。約90分鐘的演唱會，The Chainsmokers全晚獻唱《Don't let me down》、《Closer》等16首歌曲，最後2人高呼愛現場所有觀眾，完成香港站的演出。