迪士尼粉絲博覽會宣布3齣Marvel新劇 伊雲麥葵格回歸《星戰》拍外傳

Marvel電影公司總裁奇雲費格（Kevin Feige）雖然跟Sony電影談判破裂，隨時失去「蜘蛛俠」這重要角色，但對於Marvel電影宇宙（MCU），他還是滿腹大計，前日在迪士尼D23粉絲博覽會上，他宣布將開拍3齣Marvel漫畫人物為主角的真人演出劇集，包括《Ms.Marvel》，劇中主角Marvel小姐視Marvel隊長為偶像，她也是MCU中首名穆斯林超級英雄角色。

《韓索羅》成績欠佳打亂計劃

另一齣《She-Hulk》的主角名叫Jessica Walters，其實是「變形俠醫」Bruce Banner的表妹，某次得到表兄的輸血，因而獲得他的超能力；在漫畫中她同時是「復仇者聯盟」和「神奇4俠」的成員，個性獨特，有智慧又有幽默感。至於《Moon Knight》的主角Marc Spector本是僱傭兵，戰死在埃及的沙漠，但得到月神拯救而復生，並成為打擊罪犯的超級英雄。上述3劇已開始撰寫劇本，但主角人選未定。

曾在《星戰》系列的《魅影危機》、《複製人侵略》及《黑帝君臨》中扮演奧比溫的伊雲麥葵格，一直有傳將會演出以奧比溫為主角的外傳電影，但由於之前《韓索羅：星球大戰外傳》無論口碑票房俱不理想，所以拍攝計劃擱置；伊雲前日擔任迪士尼D23粉絲博覽會的神秘嘉賓，宣布會回歸《星戰》系列，再次扮演奧比溫，不過是劇集而非原定的外傳電影。

羅拔唐尼自爆首次遊樂園被「譴責」

另一方面，迪士尼D23粉絲博覽會亦舉行「迪士尼傳奇」頒獎禮，除了女歌手Christina Aguilera、《獅子王》導演莊法維奧（Jon Favreau）等得獎者外，MCU首部作品《鐵甲奇俠》主角羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）也是得獎者。他致謝時搞笑自爆，首次到迪士尼樂園就被「譴責」，原因是他在觀光船上吸大麻。事實上曾沉淪毒海的羅拔唐尼憑《鐵甲奇俠》躍升為一線男星，雖然隨着《復仇者聯盟4：終局之戰》這角色逝去，但羅拔唐尼笑言，不管過去、現在還是未來，他依然是MCU的粉絲。