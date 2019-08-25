方健儀：和而不同是普世價值

方健儀回想由讀書接觸新聞系開始，到工作再離開崗位多年，經歷近20年的變化，發展很大，做法和規則都已跟以前不同，自嘲「out out 哋」。她認同「和而不同」是普世價值，贊成最緊要fact check，正如她曾有疑問，是否真正李嘉誠名義刊登報章廣告，有太多資訊需要反覆核實，有時消息來源未知真實。她和李雨陽都表示在自己的社交平台只會分享生活化的事，因眼見太多報道充斥不開心和負能量，無謂再上載更多意見影響情緒，寧願分享個人開心事。

李雨陽關注兒童心理

方健儀與李雨陽在節目跟醫生暢談健康之道及分享醫療資訊，李雨陽育有一子，特別緊張小朋友的健康，節目中以第一身詢問請教醫生，也關注兒童心理。早兩年曾接受婦科手術的方健儀則着重調理身體，「即使患癌症，現代醫療科技都好多元化，最緊要及早發現治療，我自己的病已處理好」。方健儀注重自己亦關心家中長者的健康，呼籲大眾一定要病向淺中醫，切勿諱疾忌醫。

記者：林蘊兒

攝影：孫華中

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