40歲蕭亞軒曬甜蜜照宣布姊弟戀 「小鮮肉」黃皓細16年

蕭亞軒盛傳患上怪病，停工近一年半。她與「小鮮肉」黃皓於2017年曾傳緋聞，今年6月有報道黃皓到她家中過夜。昨日是蕭亞軒的40歲生日，她於凌晨在微博上載與黃皓4張自拍照，她挨實男友又伸脷，非常甜蜜。她留言公開戀情：「愛就是需要我們在一起」。並tag了黃皓。

24歲黃皓來自溫哥華

黃皓其後轉發及留言：「和你在一起。」但之後刪走，未知是否太多粉絲留言嚇怕了他？

24歲黃皓隨即被起底，他英文名Justin，1995年出生，身高1.83米，於加拿大溫哥華成長，之後在台灣及內地娛樂圈發展，被指貌似吳尊，曾演出微電影《貓屎咖啡》。

蕭亞軒封「小鮮肉收割機」

蕭亞軒公布與黃皓戀情後，翻查她的情史多是姊弟戀，她似跟「小鮮肉」特別有緣，而細她16歲的黃皓，更是她歷任男友中年紀相差最大的一人。她其他「小鮮肉」舊愛或緋聞男友包括柯震東、吳建豪前妻石貞善的胞弟石正祥（Elroy）、王陽明、高爾夫球選手陳樺等，她因此被封為「小鮮肉收割機」及「姊弟戀達人」。

撞傷胸口停工 男友悉心照顧

蕭亞軒的經理人向傳媒表示，黃皓是蕭亞軒最好的生日禮物，在蕭亞軒最低潮、身體健康出狀况時，黃皓保護及照顧她，給她最貼心的陪伴與心靈支持。蕭亞軒亦向台灣傳媒透露自己停工主要原因，是在浴室發生意外撞傷胸口，造成內傷，呼吸困難，沒辦法唱歌。在她最沮喪時，黃皓陪伴給她力量，讓她依靠，她透露想為男友生孩子。黃皓則表示自己在加拿大長大，最初不知蕭亞軒是明星。

舊愛柯震東送祝福

蕭亞軒公開戀情獲得很多粉絲留言祝福，亦有不看好。她的舊愛柯震東在社交網上載有「亞」字的圖片，呼籲網民向蕭亞軒送上祝福。他說︰「網路呀網路！一個女生公布戀情需要很大的勇氣！能祝福就祝福！有什麼好罵的，正能量一點吧。」

柯震東與蕭亞軒於2012年傳出緋聞，兩人年齡相差12年，但這段姊弟戀只維持兩年半，最終分手告終。

娛樂組