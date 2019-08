【明報專訊】如先所言,《曳曳同學會》講述少年的性煩惱,題材放諸四海皆宜,為了突顯這個「普世價值」,此片音樂總監Michelle Silverman刻意選用不同時代的流行曲,由1970年代Barry White主唱的《Can't Get Enough of Your Love》、80年代樂隊Foreigner的《I Want to Know What Love Is》,到貫穿整條預告片的近代作品《We Are Young》等,藉此帶出一個重要信息:無論你是聽黑膠唱片、錄音帶、CD,抑或透過YouTube及Spotify等串流播放的樂迷,大家的成長方式,基本上都是大同小異的。