躋身YouTube五大韓團 Twice奪Soba大獎

【明報專訊】由網上音樂平台Soribada舉辦的第3屆2019 Soribada Best K-Music Awards（簡稱Soba），前日起一連兩日在首爾舉行頒獎禮。女團Twice橫掃年度音樂大獎、Soba本獎及女團人氣獎，成為首晚的大贏家。Twice成員Mina患上恐慌症而停工，所以Twice僅得8人現身，她們在台上不忘感謝Mina，又謂正籌備新專輯，會以更特別的形象回饋粉絲支持。至於第2日頒獎禮，昨日下午的紅地氈環節，男團NCT 127、Astro、AB6IX、女團Red Velvet、男歌手朴志訓、金在奐等現身，《來自星星的你》朴海鎮擔任頒獎嘉賓，場面星光熠熠。