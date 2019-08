預告為VMA頒獎禮打頭陣演出 Taylor Swift新碟唱盡新歡舊愛

為了替新碟《Lover》造勢,Taylor Swift前日現身紐約中央公園,擔任美國早晨節目《Good Morning America》的戶外演出嘉賓,大批粉絲通宵排隊等候入場,一向疼惜歌迷的Taylor亦很「識做」,請來星爸Scott Swift及助手到場派發薄餅,充飢之餘亦感受到偶像的關懷。

租愛巢與男友密會

節目開始時,穿著粉紅色透視上衣襯閃爍短褲的Taylor Swift,除了現場演繹新歌《ME!》及《You Need to Calm Down》外,又接受主持人訪問,自爆在下周一(美國時間)舉行的VMA頒獎禮上,將會擔任開場表演嘉賓,加上她今屆獲得年度最佳MV等10項提名,到時肯定出盡風頭。

新碟《Lover》同名主打歌的MV已於昨日曝光,Taylor跟黑人舞蹈員Christian Owens扮演情侶,躲在玩具屋內上演悲歡離合的愛情故事,論話題度又怎及得上《Cornelia Street》和《Cruel Summer》?前者憶述她跟現任男友祖艾雲拍拖初期,患得患失的心情,為了方便跟男友密會,她在紐約第六街附近租了一間愛巢,「如果我失去你,永遠都不會再踏足此地」,認真愛得轟烈。

另外,早前她因演出歌舞片《Cats》而跟《雷神奇俠》黑人男星艾迪斯艾巴(Idris Elba)結成好友,於是邀請對方在新歌《London Boy》錄了一段獨白,由於祖艾雲正是在倫敦長大的英國男孩,因此有歌迷推斷,此歌亦是Taylor向男友示愛之作。至於《Cruel Summer》則是講述2016年她跟湯希丹斯頓分手前,同時認識了祖艾雲,令她進退兩難:「我不想隱藏秘密,只想跟你在一起。」

新歌談及陪母抗癌經歷

當然凡事總有例外,新碟《Lover》收錄18首歌曲中,亦有涉獵其他題材,例如Taylor跟鄉謠女子組合Dixie Chicks合唱的《Soon You'll Get Better》,便談及星媽Andrea抗癌的經歷;另外,《I Forgot That You Existed》則是重提她跟男歌手Kanye West不和的舊聞,表示現已放下仇恨。