預告為VMA頒獎禮打頭陣演出 Taylor Swift新碟唱盡新歡舊愛

為了替新碟《Lover》造勢，Taylor Swift前日現身紐約中央公園，擔任美國早晨節目《Good Morning America》的戶外演出嘉賓，大批粉絲通宵排隊等候入場，一向疼惜歌迷的Taylor亦很「識做」，請來星爸Scott Swift及助手到場派發薄餅，充飢之餘亦感受到偶像的關懷。

租愛巢與男友密會

節目開始時，穿著粉紅色透視上衣襯閃爍短褲的Taylor Swift，除了現場演繹新歌《ME!》及《You Need to Calm Down》外，又接受主持人訪問，自爆在下周一（美國時間）舉行的VMA頒獎禮上，將會擔任開場表演嘉賓，加上她今屆獲得年度最佳MV等10項提名，到時肯定出盡風頭。

新碟《Lover》同名主打歌的MV已於昨日曝光，Taylor跟黑人舞蹈員Christian Owens扮演情侶，躲在玩具屋內上演悲歡離合的愛情故事，論話題度又怎及得上《Cornelia Street》和《Cruel Summer》？前者憶述她跟現任男友祖艾雲拍拖初期，患得患失的心情，為了方便跟男友密會，她在紐約第六街附近租了一間愛巢，「如果我失去你，永遠都不會再踏足此地」，認真愛得轟烈。

另外，早前她因演出歌舞片《Cats》而跟《雷神奇俠》黑人男星艾迪斯艾巴（Idris Elba）結成好友，於是邀請對方在新歌《London Boy》錄了一段獨白，由於祖艾雲正是在倫敦長大的英國男孩，因此有歌迷推斷，此歌亦是Taylor向男友示愛之作。至於《Cruel Summer》則是講述2016年她跟湯希丹斯頓分手前，同時認識了祖艾雲，令她進退兩難：「我不想隱藏秘密，只想跟你在一起。」

新歌談及陪母抗癌經歷

當然凡事總有例外，新碟《Lover》收錄18首歌曲中，亦有涉獵其他題材，例如Taylor跟鄉謠女子組合Dixie Chicks合唱的《Soon You'll Get Better》，便談及星媽Andrea抗癌的經歷；另外，《I Forgot That You Existed》則是重提她跟男歌手Kanye West不和的舊聞，表示現已放下仇恨。