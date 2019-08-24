劉家輝64歲生日 表情多多好開心

Bobby陳榮峻到院舍慶生

昨日樊亦敏、陳榮峻、吳香倫將生日會照片上載社交網，見到劉家輝精神甚佳。樊亦敏分享的視頻見到劉家輝表情多多，被問是否開心？他說好。樊亦敏接受《明報》訪問談到生日會情况說︰「他（劉家輝）最初唔認，跟他講是他的生日，他就笑。我們本想帶他外出，但天氣太熱。他很開心，Bobby去探望他，榮峻哥又跟他同日生日。岱融哥（吳岱融）、張兆輝及Bobby經理人也錄了片段祝賀他！」

打麻將六親不認多數贏

樊亦敏稱劉家輝沒什麼特別想要的禮物，但常要求吃街外食物，「他經常指院舍的食物味道好淡，要吃街外食物，但街外食物不健康。不讓他吃，他就扁嘴。不過他昨天（前日）生日，我們有買他想吃的東西」。談到劉家輝近况，樊亦敏說︰「一到3時半打麻將，他就六親不認，而且多數贏。昨天去探他時，明明見他打完牌，他卻不承認，因他覺得和3個婆婆打牌好唔Man。」

娛樂組