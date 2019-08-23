狄維莊遜擊敗復仇者們 年掙7億重奪《福布斯》吸金王

《福布斯》統計過去一年的男星稅前收入，結果以產量取勝的狄維莊遜，事隔兩年重登最掙錢男星寶座，多得《狂野時速：雙雄聯盟》、《高凶浩劫》等千萬片酬與分紅，加上演出HBO劇集《Ballers》、主持NBC電視台競技節目《Titan Games》、代言體育服裝品牌，最近更推出自家烈酒，年掙7億港元反映其強大吸金力。

超級英雄十佔其五

緊隨其後的是Marvel超級英雄片《復仇者聯盟4：終局之戰》主角，此片剛打破電影史上最高票房紀錄，帶挈「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）和「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）躋身三甲位置，分別掙取7640萬及6600萬美元（約5.9億及5.1億港元）豐厚收入。

至於聲演「火箭浣熊」的畢利谷巴（Bradley Cooper）、扮演「美國隊長」的基斯伊雲斯（Chris Evans）和「蟻俠」保羅路德（Paul Rudd），身家亦水漲船高，分別排在吸金榜第6、8和9位。

唯一上榜華裔男星成龍

不過，根據《福布斯》統計畢利谷巴的主要收入來源並非《復仇者聯盟4》，而是他兼任導演和主角的《星夢情深》。亞洲演員方面，《M巾英雄》印度男星阿克夏庫馬（Akshay Kumar）年掙6500萬美元（約5億港元）；成龍則是十大位置唯一華裔代表，年掙5800萬美元（約4.5億港元），分別排第4及5位。

值得一提的是，去年靠出售自家Tequila烈酒公司股權，勁掙2.39億美元（約18.6億港元）榮登榜首的佐治古尼（George Clooney），今年卻是十大不入。