約食飯變上節目唱歌 呂良偉雲南返港撐修哥

呂良偉表示平時都有唱歌，之前參演音樂劇《風雲》都是唱現場。問他可會否考慮回港拍劇？他說：「如果有好劇本，演員又好玩的話，都不是沒可能。」TVB有沒有找你？「沒有。對上一次合作已經是2009年《富貴門》，加上我在國內都有很多工作，不能抽身太耐。」

另外，泳兒希望嘗試作多方面發展，「除了做戲外，我對做主持都有興趣，有些潛能要去到臨場才會被激發出來」。

泳兒難忘被曱甴突襲

泳兒表示在台上試過很多蝦碌，例如無音樂、播錯歌及突然轉Key等，但她都會專業地完成演出，最驚是台上出現昆蟲，「試過有隻曱甴伏在我身上敏感部位，但又掃不到，只能裝作鎮定繼續唱，淡定勝過一切」。泳兒自言最驚是會飛的昆蟲，試過在屋企瞓覺時，有隻曱甴飛到她頭上，「真是嚇死！後來裝了防蟲網，曱甴就沒再出現」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com