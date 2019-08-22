奇洛李維斯參演《22世紀殺人網絡4》

【明報專訊】《22世紀殺人網絡》首部曲於20年前上映，一連3集全球票房高達16億美元（約124億港元），片中不少鏡頭及造型被奉為經典，更是男主角奇洛李維斯（Keanu Reeves）自《生死時速》後的事業第二春。據美國媒體報道，《22世紀殺人網絡4》落實開拍，並由原作中的拉娜華高斯基（Lana Wachowski）執導，奇洛李維斯和原作中的女主角嘉莉安摩絲（Carrie-Anne Moss）也會回歸演出。華納電影主席Toby Emmerich表示，「我們非常興奮拉娜華高斯基回歸，她很有遠見，正在撰寫《22世紀殺人網絡》新片劇本」，據悉第4集預計明年開拍。