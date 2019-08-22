迪士尼Sony談判破裂 蜘蛛俠被迫離開Marvel電影宇宙

在Marvel電影公司創辦初期，由於資金不足，只好把旗下超級英雄的電影版權轉售予其他公司，結果「蜘蛛俠」成為Sony的囊中物，霍士電影公司則奪得「死侍」、「變種特攻」及「神奇4俠」版權。隨着Marvel的母公司迪士尼收購霍士，令到這些角色順利回歸MCU。

Marvel助蜘蛛俠創高峰

另一方面，雖然Sony獲得蜘蛛俠版權，然而由杜比麥奎爾（Tobey Maguire）和安德魯加菲（Andrew Garfield）先後演出《蜘蛛俠》電影系列，票房成績均未如理想，直至2015年Sony終於跟Marvel達成合作協議，由Marvel電影公司總裁奇雲費格（Kevin Feige）親自監製、湯賀蘭接棒做新一代蜘蛛俠的全新系列正式登場。

據美國電影網站Deadline報道，新版蜘蛛俠在《美國隊長3：英雄內戰》、《復仇者聯盟3：無限之戰》及《復仇者聯盟4：終局之戰》曝光後，人氣急升，帶挈湯賀蘭主演兩集《蜘蛛俠：強勢回歸》和《蜘蛛俠：決戰千里》叫好叫座，後者更刷新Sony旗下電影最高票房紀錄，成績斐然。

不過，這頭會生金蛋的「母雞」，同時觸發兩大電影公司的矛盾，有傳迪士尼不滿只獲分配《蜘蛛俠》總票房的5%利潤，於是提出反建議，包括負責支付50%新片製作費，然後獲得50%票房回報，Sony卻反對，經過數個月協商後，終於談判破裂。

迪士尼不滿獲分利潤少

前日Sony發表聲明，表示對於迪士尼的決定感到失望，並宣布奇雲費格將不會再擔任下一集《蜘蛛俠》的監製，「我們理解到他有太多新任務，未必有時間處理不屬於Marvel版權的電影」，但仍感激對方為過去兩集《蜘蛛俠》作出的貢獻。換句話說，Marvel已被踢出《蜘蛛俠》的局外，同一時間，蜘蛛俠這個角色亦將不會出現在MCU內。這對於超英迷來說，無疑是兩敗俱傷的局面。

粉絲表不捨 「鷹眼」盼有彎轉

兩大電影公司談判破裂的消息曝光後，湯賀蘭未有即時回應，僅透過社交媒體上載他駕駛新車的照片，惹來逾百萬粉絲留言表達不捨心情：「你可以留下嗎？」就連跟他的拍檔「鷹眼」謝洛美溫納（Jeremy Renner）亦期望事件有轉彎餘地：「Sony電影公司呀，我們都想蜘蛛俠能夠留在Marvel，多謝你。」