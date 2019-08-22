擇偶重心靈溝通 胡定欣單身3年恨拍拖

記者：陳釗

攝影：孫華中

場地：Madame Fu-Grand Cafe Chinois

自去年中播出《宮心計2深宮計》後，胡定欣直至最近《包青天再起風雲》才再現熒幕，過去這年多時間她休息之餘，亦趁機做自己想做的事，「我去了登台唱歌，初入行時想做歌手，但後來往演戲方面發展，所以我很開心可趁這個空檔去上堂提升歌藝，就好似演戲一樣，要密集練習才有進步，我都很希望將來有一首屬於胡定欣的歌曲」。

抱新人心態演出

除了唱歌，定欣嘗試了很多「第一次」，首踏台板與馬浚偉合演舞台劇《偶然．徐志摩》，以及首次參演電影《逆流大叔》，更憑此片入圍《第38屆香港電影金像獎》的「最佳新演員」，「舞台劇、電影及電視劇三者的表演空間和手法都很不同，開頭會不習慣，但慶幸有十多年在電視台演戲根基，面對舞台劇或電影都能較快吸收」。

雖然定欣貴為視后，但去到其他演藝範疇，她抱着「新人」心態去學習，「我不會諗自己是視后，因在這些範疇上我是新人，我不介意被鬧，還希望鬧多點，這才學到東西」。

發掘自己更多可能性

未來的日子，定欣希望可嘗試更多不同的演藝工作，不會限制自己，什麼都想試，總會有得着。至於電影方面，定欣不會設下底線：「因我在這十幾年都演過很多不同類型的角色，成長了不少，所以在接到新角色時，每次都不同了做法，希望可衝破自己，但要視乎劇本。」近年定欣對工作重質不重量，認為人在不同階段會有取捨，希望發掘自己更多的可能性。

定欣事業上不斷前進，但感情上卻停滯不前，自從與音樂人陳明道分手後，已單身3年。定欣稱恨拍拖，但一切隨緣，「現在覺得心靈上的溝通，比外表重要，人愈大愈清楚自己想要什麼，要去維繫一段感情，溝通最重要，真是比『有幾靚仔』緊要。」

弟弟爬頭媽咪沒催婚

去年被弟弟爬頭結婚，榮升大姑奶的定欣說：「媽咪沒催婚，但都會問我有無拍拖，真的無得急。」

可有趁現時休息出去認識多些異性？「休息時間用來平衡一下自己的生活，但合適的人可遇不可求，要看機緣吧。我現在追求的是可跟自己一起去行人生每一步、互相支持，以及大家心靈上能溝通的一個伴侶。」

對於一直有網民想她與馬國明復合，她笑說：「大家都是想找些話題，我和馬明一直都是好朋友。」

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