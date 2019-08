金義聖日前又再次上載自己用手遮着右眼的照片,聲援早前參與示威時被射爆眼球的女子,同時又留言讚本月18日香港有170萬市民上街,和平又堅強,很以香港人為傲。前日他在釜山為新片開工,更率領劇組一起遮着右眼拍攝大合照上載至IG,並以韓英兩語留言指他們都支持香港人,「You are not alone.We are all connected」。金義聖亦響應香港網民的「Eye For Hong Kong」行動,上載不同人士遮右眼的照片,還留言說照片陸續有來。另外,金義聖在facebook貼出附有韓國字幕的港台節目《鏗鏘集》的《721元朗黑夜》,並留言稱要把片段廣傳。