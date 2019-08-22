專欄文章惹婚變揣測 鄧達智：婚姻生活不容易

鄧達智在文章開首，談到香港這兩個多月來發生的逆權運動，身在外地的他感覺不止無奈，而是無力再挽。之後談到感情，他說﹕「感情關係至難受不是崩潰、玩完，而是在拋不拋開、放不放下、捨不捨得之間難捨難離地游移。一直以為他與我守望、陪着一起走到盡頭，但盡頭如此遙遠，只怕我已無力前行……」鄧達智又反問如何去愛？

與陳醫生未完全同住

對於疑似婚變，鄧達智透過電話錄音澄清，指是在加拿大的朋友跟另一半一起已10年，但分手收場，「他跟我傾訴，我不斷開解他，加上老家香港最近的問題，令他感覺灰心。跟他傾得多，都影響到我，感情和婚姻生活都不容易，目前75分，還有25分不完整，需要慢慢磨合，最後不是磨合，而是接受。我和陳醫生雖然已結婚，但分開住，現階段我未想full-time一齊住，尤其本身工作需要思考，想有自己空間。Clement亦很忙，大家少時間一齊，冇乜爭執。大家不是鬧交、家暴的人，所以不會好大件事」。

記者﹕林蘊兒