被指分裂香港 吳彥祖：嚴重誹謗

娛樂組

早前吳彥祖放假跟太太Lisa S與女兒到南非享受悠長假期，在微博向來不活躍的他昨日突然發中英文聲明表態。他留言：「我剛休假回來，發現網上廣泛傳播懷疑我支持香港分裂的不實謠言。這些不實的言論，也被某些個人以及媒體不斷轉載。首先，這些言論完全偏離事實！雖然我不是香港人，我對香港有深厚的感情。在此，我必需鄭重聲明：我從來沒有支持過分裂香港，這是一個非常不切實際、不合邏輯及站不住腳的想法。在任何情况之下，我也不會支持任何分裂香港的行為！此外，如有任何個人或媒體繼續轉載和報道以上偏離事實的說法，我在此聲明，這不單是個假新聞，更是對我本人嚴重的誹謗，我會毫不猶豫地對繼續散播誹謗言論的任何一方採取適當的法律行動。」

沒提香港是中國的 網民拒收貨

吳彥祖近月一直沒涉及反修訂《逃犯條例》風波的新聞，卻突然發聲明表態沒有支持過分裂香港，翻查他的Instagram（IG）嘗試尋找答案，發現7月中開始，他分享生活或休假中的照片，皆有網民連環留言「港獨佬」，隨後問他是否港獨的留言愈來愈多，有叫他不要到中國掙錢等，變得群情洶湧，估計他因此在微博發聲明澄清。不過亦有內地網民支持吳彥祖，讚他「連愛國都這麼帥！」但也有不收貨，認為他的態度未清晰，因他沒有提一句香港是中國的，也有粉絲為偶像解圍：「人家一個美國人，反對香港分裂就是確鑿的政治正確了！你還想怎麼着！」

內地網民瘋傳謝霆鋒農夫照片

躺着也中槍的藝人除了吳彥祖，還有謝霆鋒與農夫。8．18有「維園霆鋒」之稱號的龍心在集會現身，謝霆鋒因而「被集會」。農夫為容祖兒演唱會擔任嘉賓，有網民更惡搞指他們是快必（譚得志）和梁天琦，內地網民誤信而瘋傳有關照片。

Jackson英語答「我是中國人」惹爭議

韓國男團Got7香港成員王嘉爾（Jackson）有一顆愛國心，8月4日他在微博表態是「護旗手」引來一陣熱議；Got7原定本月底來港舉行兩場演唱會，後來也宣布延期。近日網上再流傳王嘉爾在歐洲出席品牌活動時，在街頭遇上女粉絲，對方以韓語跟Jackson打招呼，他卻以英語回應：「I am Chinese. OK？」隨即轉身走入會場。片段隨後在社交網流傳，有歌迷認為Jackson只是在開玩笑，不必認真對待；也有人質疑他為何不以普通話說：「我是中國人！」有網民表示大多數人認識Jackson因為他是Got7成員，而且他通曉韓語；有網民卻指Jackson若被誤會是韓國人傷及自尊，他就應該退出Got7。網上又流傳一段Jackson上月在智利舉行演唱會的片段，他接過粉絲遞來的五星紅旗披在身上並大喊「I'm from China！」

吳啟華指英國人傲慢自大

吳啟華昨日在微博表示，近日香港發生的事令人擔心又痛心，「只希望暴亂盡快平息，大家都能過上好日子！」他提到香港被外國人霸佔多年，回歸之前，總覺得自己是二等公民！他到英國讀書更覺得英國人的傲慢和自大，他稱香港回歸中國，終於可以做真正的中國人，別人移民外國而他則移居內地，身為中國人，他真的感到無比自豪。

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