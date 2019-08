農夫上台倒米嗌觀眾退飛 容祖兒揭與張智霖「同居」關係

農夫玩自嘲祖兒笑到跪地

祖兒請農夫出場合唱《特別嘉賓》,農夫發揮搞笑本色,令祖兒笑到跪地。陸永指祖兒之前邀請古天樂、劉德華、謝霆鋒等做嘉賓,粒粒巨星,笑祖兒請農夫任嘉賓是黐線;C君則向觀眾講對不起,笑言觀眾可以退飛,「若同人講去看祖兒演唱會,看那場嘉賓是農夫,是幾難聽,兩個垃圾」。祖兒笑到收不到聲,說千錯萬錯都是她的錯。

與張智霖合唱《祝君好》

農夫落台後,祖兒說因演唱會翌日放假所以賣大包,唱一首自己好鍾意的歌,當她唱《祝君好》時,張智霖在沒有預告下升上台跟祖兒合唱,觀眾驚喜瘋狂大叫,祖兒說:「今日想請大家食多粒糖。」張智霖形容與祖兒的關係是「遠親不如近鄰」,祖兒即爆出秘密:「我哋係同居關係!不過,同居不同層!我哋住同一大廈,見得他最多是在停車場和電梯,同舞台真係第一次!」張智霖則說兒子撞過祖兒很多次,但好怕醜,待祖兒出電梯後問是誰?他回答:「She is a diva! 香港天后,I'm proud of you !」他說是緣分令彼此成為好友。

娛樂組

