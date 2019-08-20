即使不被看好 願與Steven共前行 張致恒未婚妻盼網民別侮辱兒子

娛樂組

與張致恒同居的April得悉被欺騙感情後，傷心閉關20多天，日前在社交網報平安，說事件令她大受打擊，但她感激各方關心和慰問。Steven未婚妻雯雯之後在社交網上載抱着兒子溫馨照片，留言說知道真相已足夠，現在最重要是堅強面對，繼續向前行，這段桃色風波似告一段落。

未給機會怎可判死刑

前晚雯雯再於IG的限時動態撰文訴心聲，她說：「世界上冇人唔會做錯事，你同我都一樣都會有錯嘅時候，至於值唔值得原諒，每個人都會有唔同睇法，而我就覺得都未比（畀）機會，唔通就要判人死刑？感情事從來冇對與錯，自己覺得值得就繼續，就算全世界幾唔睇好喺度鬧，自己選擇嘅就要努力同佢一齊行落去。」

望愛兒有成長空間

雯雯為Steven護航，同時請大家放過無辜的兒子，她繼續寫道：「至於小朋友成長會係點，開心唔開心，好同唔好，都唔係你同我可以去做結論，既然佢已經嚟到呢個世界，就畀空間佢去行佢嘅人生，所以希望大家可以停止去傷害同侮辱一個只擁有一顆天真嘅心、無論發生幾唔愉快嘅事都係會帶住笑容的小朋友。我仍然相信每個人都有善良嘅心。」

其實雯雯在事發後已不止一次開腔，希望大家能給他們空間，學習做父母。