女粉絲攬實送吻 張家輝遺憾無時間陪妻女旅行

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

張家輝與任賢齊（小齊）一起受訪。談到戲中連場對打，小齊稱打爛仔交好辛苦，幸好與張家輝有默契，雖然拳腳無眼，但節奏和動作配合到，「家輝好體貼，拎起滅火器、玻璃樽，他會用自己個頭試力，然後才用來打我」。張家輝表示小齊身手了得。小齊卻說：「不過拍攝時天氣太冷，試過做完熱身，好快降低體能，郁兩吓就傷到筋腱，用拐杖個幾月，要大家就我先拍文戲。」張家輝續稱：「當年我拍《激戰》，未拍到戲肉，都斷過手指啦。」

小齊搵張家輝做個唱嘉賓

有報道張家輝忙拍戲，冷落老婆關詠荷與女兒張童，令兩母女逛街也悶悶不樂。他笑說：「她們慣啦，不過我工作後回港，都會抽時間陪她們食餐飯。今年暑假比較遺憾，不能陪女兒去旅行，因為手頭上有好多事情要做，就由老婆帶女兒去旅行。」小齊稱忙巡迴演唱會，但都能抽時間回家探父母，還出外拍紀錄片，剛去完馬來西亞熱帶雨林。在旁的張家輝說：「下次可否帶埋我去？」小齊答應說：「當地居民的生活仍好似明清時代！」家輝搞笑問：「有無廁所㗎？」

提到張家輝日前欣賞容祖兒演唱會時，未有上台獻唱？他解釋道：「我之前一直做宣傳，無時間練歌，你估我真是話唱歌就唱歌咩！我連買衫都無時間。」小齊說：「你得嘅，我開演唱會搵你做嘉賓。」

郭晉安扮基有難度

郭晉安戲中扮演似基非基的殯儀館職員，是荷李活導演Renny Harlin的要求，都覺得有點難度，「我想了好耐要如何處理，其實我的角色不是基，只是飲醉酒，我拍攝時無飲酒，靠演技搭夠，導演經常說very good，其實未收貨，要做到well done才可以，他要求好完美」。

吳卓羲也大讚導演專業，「即使聽不懂香港演員講廣東話對白，但每次拍之前都陪我們圍讀，了解我哋場戲講什麼」。他稱今次與張家輝對手戲不多，之前一起宣傳時，彼此已約定找機會再合作。