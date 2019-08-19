《曳曳同學會》美國開畫稱冠

另一新片《曳曳同學會》（Good Boys）雖然是《Miss愛教壞》編劇真史杜尼斯基（Gene Stupnitsky）首次執導電影，但成績不錯，單日收831萬美元（約6481萬港元），擊敗《狂野時速：雙雄聯盟》及《獅子王》成為本周票房冠軍；值得一提的是，《狂》片上映15日，累收超過1.23億美元；《獅》片上映29日，在美國本土票房高達4.87億美元，突破5億美元大關在望。

《曳曳同學會》由《賤鄰50》薛夫洛根（Seth Rogen）監製，《奇蹟男孩》積及卓林比（Jacob Tremblay）主演，講述從未咀嘴的12歲男孩麥斯獲邀參加「咀嘴派對」，為求明燈引路，他與兩名死黨出動父親的航拍機，向美少女鄰居偷師「啜」技，可惜事敗機毁，3人要在麥斯父親回家前補鑊，怎料愈搞愈大鑊，拿錯毒品、誤發彩彈槍，最後更驚動警察。業內人士估計此片首周末可收超過2000萬美元，大有機會成為今年原創喜劇的最佳開畫成績。《曳曳同學會》將於下月5日在港上映，至於《鯊海47米：狂鯊出籠》的映期則安排在10月。