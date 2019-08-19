梁芷珊「不割席」文遭刪走 fb致歉

梁芷珊留言說：「前日我發表咗一篇文章，獲得好多朋友注意和討論，有6萬多個讚好，2萬多個轉發。我在文章裏說的是不割席的原因，一個香港中年人看這場運動的心態，其苗頭、初心，及至我今天站的立場。很開心獲得很多朋友在網上、私下，甚至在街上給我打氣，文章亦被報章雜誌轉載，及翻譯成英文版刊登。在這大是大非之際，觀點有人認同，亦有人唔認同，十分正常，到今天，這個post有1717177個reach，但已經被刪除了。有人以為是我自己刪帖，在此澄清，事實是facebook說此post是『仇恨言論』，被消失了。」不少網民留言撐她，梁芷珊在Instagram貼出被刪走的文章。

到昨日凌晨2時許，梁芷珊更新fb，指fb方面聯絡她稱：「錯誤地移除了你一篇並無違反守則的帖文，我們向你致歉，並已經回復早前刪除的帖文及解封你的帳戶。」梁芷珊亦分享這條信息，並說fb已道歉，現在已睇得到，多謝大家。

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