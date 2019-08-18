《迷幻車手》彼得方達病逝 珍芳達：他笑着離開

彼得方達的遺屬透過發言人表示：「這是我們生命中最悲傷的其中一日，已經無法用言語來表達內心的痛苦。」又讚揚他生前的不屈不撓精神，以及熱愛生命的態度，「向彼得致敬，請舉杯歌頌自由」。

曾膺金球影帝 《迷幻車手》入圍奧斯卡

1940年生於紐約的彼得方達，從影超過50年，代表作品正是獲提名奧斯卡最佳劇本的《迷幻車手》，他兼任監製、編劇及主角，被譽為荷李活公路電影的代表作之一，《藍色夜合花》丹尼斯賀柏（Dennis Hopper）自導自演，講述1960年代兩個嬉皮士：彼得方達與積尼高遜（Jack Nicholson）駕駛電單車橫越美國的遊歷，電影充滿反建制和反主流意識，被認為反映了當年全球性的反叛求變，該片最終入圍奧斯卡角逐最佳原創劇本及男配角獎。另外，彼得亦憑《Ulee's Gold》奪得金球獎影帝，又在奧斯卡獲最佳男主角提名，可惜敗在好友、《貓屎先生》積尼高遜手下。彼得其他名作包括跟成龍合演的《炮彈飛車》、經典動作片《逃出洛杉磯》等。

與影帝父疏離 年幼喪母隱瞞死因

彼得方達生於演藝世家，其父是演出過《美國的大地》、《十二怒漢》等名作的《金池塘》奧斯卡影帝亨利方達（Henry Fonda），比他年長兩歲的胞姊珍芳達更是《花街殺人王》及《榮歸》兩屆金像影后。不過彼得曾在自傳 《Don't Tell Dad: A Memoir》中表示，他有很長時間跟父親關係疏離，據悉他6歲就被送進寄宿學校，父親長年在外拍戲，對他卻非常嚴厲；而亨利方達在銀幕上的正氣形象，彼得感覺卻距離甚遠。

彼得方達最傷痛的是10歲喪母，他在自傳中表示，當時父親告訴他媽媽因心臟病猝逝，此後家裏再沒有人提起母親，彷彿她不曾存在，「我和珍甚至沒參加過媽媽的喪禮，也不知道她葬在哪裏」。直到10年後，他從一個紐約餐廳老闆的舊剪報中獲悉，母親原來受精神病困擾最後自刎身亡。彼得方達說，他之後寄情演藝工作，很多年後當他執導《大老千與小妖精》（Wanda Nevada），找父親亨利方達演出一角，父子倆才逐漸修補關係。

彼得方達經歷3段婚姻，他的女兒碧姬芳達（Bridget Fonda）也是演員，曾主演《舐血狂花》、《疊影狂花》等電影，女婿Danny Elfman亦是著名電影配樂師及作曲家。

圈中人社交網留言悼念

彼得方達死訊曝光後，曾跟他合演《The Wild Angels》的法蘭仙納杜拉（Frank Sinatra）女兒南施，透過社交媒體上載兩張合照並留言：「無論你駛到哪裏，我的心都與你同在。」《魔鬼怪嬰》女星美亞花露亦以1960年代合照悼念「這個美麗的靈魂」；電視名嘴羅倫斯奧當奴（Lawrence O'Donnell）則表示，最後一次跟對方見面是今年1月，「他依舊是那個彼得方達」。

至於身為影壇後輩的《忘形水》金像導演基拉莫狄多路（Guillermo del Toro）、《潛行凶間》男星祖瑟夫哥頓利域（Joseph Gordon-Levitt）等，也透過社交媒體留言悼念。