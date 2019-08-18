「港姐之母」陳紫蓮病逝 高海寧哽咽：她似媽媽安撫教導

陳法蓉稱Rosa昨日病逝，獲其家人同意才公布噩耗。她稱前日也到醫院探望Rosa，她很清醒，大家傾了很多，想不到昨日她離開了。她難過的說：「Rosa是一個好惜港姐的人，對TVB好忠心，她視每個港姐如女兒般。」陳法蓉稱Rosa一直是很堅強的人，去年2月她們還一起到泰國，這是Rosa最後一次出外旅遊。她稱Rosa的家人是圈外人很低調，對外界的關心表示感謝。

陳法蓉：Rosa好惜港姐

1996年港姐冠軍李珊珊於昨午近5時在微博留言：「不是真的，我接受不到這個消息。」97年港姐季軍佘詩曼近日才知Rosa患病，她還想拍完劇返港探望對方。阿佘稱Rosa亦師亦友，教曉她很多。

高海寧2008年參加港姐，也是Rosa退休前最後帶的港姐。她哽咽說：「希望她安息，家人能節哀順變，她（Rosa）對港姐作出好大好大貢獻，我會永遠記得她，她對我人生有好大影響，好多謝她。」高海寧稱當年參選不懂面對傳媒，Rosa似媽媽般在身邊安撫並教她處理情緒，好似人生導師出現在身邊。同屆港姐亞軍陳倩揚接受《明報》電話訪問說，Rosa的聲線及神情令她留下深刻印象。陳倩場婚後生了孩子，跟Rosa也有聯絡並相約見面，「個個港姐都好似她的女兒，做得好或不好，她都會中立，做得好會讚你，做得不好會多加提點，不會偏幫」。

Rosa是港姐經理人並非「保母」

Rosa昨日彌留期間，王愛倫、翁嘉穗、曹敏莉等前港姐趕到醫院見她最後一面。慧妍雅集會長翁嘉穗接受傳媒訪問時以「溫情、嚴肅、保守」來形容Rosa，說多年來視對方為半個母親，在公在私也會找對方問意見。翁嘉穗表示，慧妍雅集會協助Rosa家人辦理後事。

王愛倫透露兩星期前與慧妍雅集成員探望Rosa，對方當時仍然很精神，「Rosa很關心我們及慧妍，是我們的半個媽媽，我也視她為我的第二個母親。她陪住我們成長，如今病逝，大家也很傷心」。王愛倫透露，Rosa不喜歡「港姐保母」的稱號，說自己是港姐經理人。

鍾麗淇眼泛淚光：Rosa好nice

楊思琦和鍾麗淇皆是選美出身，多年前皆受過Rosa照顧，昨日鍾麗淇接受訪問時忍不住眼泛淚光。她當年選華姐與Rosa相熟，憶起往事道：「Rosa好nice，選美後入行簽約TVB，好記得她問我為什麼不返家，取出世紙來換身分證便可以選港姐。她好睇我又緊張我事業，曾在化妝間傾偈給好多鼓勵。」

2001年港姐冠軍楊思琦讚Rosa為人細心，照顧她們無微不至，做事認真，從對方身上學到不少，「每年的慧妍雅集聚會都見到Rosa，大家會傾偈影相；但今年我不在港，所以錯過了」。

攝影：孫華中

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