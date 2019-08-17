與高妹張曦雯劉穎鏇合照 陳家樂尷尬面紅：我較慢熱

陳家樂與連詩雅嘔足兩次

家樂透露旅程中二人暈船浪，他說：「我上一次暈船浪已是10年前，今次甫開船5分鐘，連詩雅就開始嘔吐，原來望到別人嘔，自己都想嘔，他們說這是蝴蝶效應，最後我衝到船尾嘔，感到口中有血腥味，導演見狀決定不拍攝，取消這環節，怎料拍攝浮潛時太大浪，上水我們又再嘔。」

張曦雯嫌羅天宇細膽

另外，張曦雯大爆與羅天宇到南非拍攝時，對方走近野生動物卻全程「硬晒軚」，還匿在她身後，問可覺得對方很細膽？她說：「都有少少啦！但我本身比較大膽。（太大膽可擔心嚇親異性？）嚇親就唔該行埋一邊啦！我鍾意的男仔不會這樣，如果可以幫我趕走雀仔更會加分。」

劉穎鏇表示與張振朗及謝東閔同行的西班牙之旅慘變「妹仔」，因兩人很好朋友經常一齊行，她就在後面跟着幫手影相，還陪他們去沙灘睇女仔。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵