古天樂做容祖兒演唱會嘉賓 破天荒現場唱《今期流行》大跳拜神舞

容祖兒每晚演唱會的嘉賓環節都有驚喜，來到第11場，她這樣介紹將出場的嘉賓：「這是男神來的，我相信全港沒有人不喜歡他，由細到大他都很惜我，我想大家送份禮物給他，做下dancer ，音樂響起，適當時候就記住一齊做這個動作。」然後祖兒就跳起《今期流行》的「拜神舞」動作，同時揭曉嘉賓是萬人迷古天樂，全場萬多名觀眾即時瘋狂起哄，情緒高漲。

古仔帶病演出

當《今期流行》的音樂奏起時，古仔破天荒第一次現場演繹這首歌，邊唱邊跟觀眾握手，氣氛熱烈，祖兒說：「古仔真是顛倒眾生。」古仔說：「我想講兩件事，第一是我病緊，第二是《今期流行》我從未唱過live，但有點谷氣，因為戴了ear mon（監聽耳機），聽不到現場聲音，好火滾，我想唱多次。」祖兒一臉愕然，古仔問她是否驚再唱會超時？祖兒說：「唔驚，我比你唱埋落去都仲得，你真的很喜歡唱歌。」接着兩人再一次唱《今期流行》，古仔還邊唱邊跳舞，好不風騷。之後在祖兒要求下，再合唱《男朋友》才離開。

祖兒感謝古仔為她瘋狂

演出後，祖兒透過社交平台感謝古天樂，寫道：「每位嘉賓都錫（惜）我錫（惜）到燶，一想起昨晚（前晚）我的特別嘉賓Mr Cool古天樂先生，簡直回味無窮，從來沒有見過這麼瘋狂的他，他用了獨門絕招表達對我嘅愛錫（惜），亦由衷表達了對舞台嘅熱愛，首先呢位貼地親民大哥大一上到台望都冇望過我，一支箭咁衝去觀眾席同觀眾瘋狂握手，將觀眾的情緒推至頂點，我最喜愛男歌星果然實至名歸。」

祖兒在文中更要古仔開騷，「他首次現場演繹他的首本名曲《今期流行》，唱完第一次表示不滿意要求重唱，還帶來經典拜神舞，一舉手一投足絕對顛倒眾生，細佬我實在甘拜下風，我諗我要幫你攞個紅館期至得啦！」

娛樂組

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