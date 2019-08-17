鍾鎮濤向《環球時報》記者付國豪致歉 劉亦菲撐港警惹網民杯葛《花木蘭》

娛樂組

劉亦菲擁美國國籍，當年她因為父母離異，她隨母親到美國升學而入籍。有網民批評劉亦菲一邊享受美國的言論自由，另一邊卻支持香港警察暴力對待示威者；亦有人指摘劉亦菲的立場，完全破壞了「花木蘭」精神，因此呼籲網民杯葛明年上映的同名電影。劉亦菲前日在微博留言：「不是志同道合，那就好聚好散。」但未知她這句話所指，不少網民也留言問她發生什麼事。

內地網民力撐：發表意見有啥不對

另方面內地網民也留意到Twitter的「杯葛花木蘭」，有留言：「西方不是言論自由嗎？不是民主嗎？她發表意見有啥不對？」又有說：「那些人的票房，還不夠內地人塞牙縫！」又有指《花木蘭》首個預告片推出，首24小時觀看人次高達1.751億，是電影預告片的高紀錄。

鍾鎮濤（B哥）於6月底跟譚詠麟出席撐警活動，令不少粉絲感失望而怒碎多年的黑膠唱片泄憤。香港粉絲的反應無礙B哥撐警的心，昨日他在微博留言，向在香港國際機場被示威者打傷的《環球時報》記者付國豪致歉。他說︰「對不起付國豪！那些暴徒不能代表香港，你是最棒的、最好樣的！我和很多香港人一樣，感激你、謝謝你、愛你，祝你早日康復！​​​​」

鄧萃雯：世界沒地方完美無瑕

以內地為發展基地的朱茵也表態，留言：「我愛中國，我愛香港，更愛和平！」鄧萃雯亦表示︰「我愛中國，我愛香港，今天我很驕傲自己是中國人。曾去過外國生活作留學生，真的很難找到歸屬感，世界根本沒一個地方是完美無瑕的；都是靠人民共同努力，不斷進步建立出來的成果。願中國國泰民安，繼續向前。願香港和平 #守護香港。」

於上世紀80年代唱《香港 香港》的陳美齡雖早已移居日本，但也有留意香港的新聞。有日本網民在社交平台留言給陳美齡，希望她為香港人發聲。她撰文提到看香港的新聞覺得唔安樂，也提到有女示威者射爆眼事件，說看到有年輕示威者發射鋼珠，而警察射程範圍不足以用布袋彈射傷女仔。陳美齡之後否認中傷該名女傷者，希望對方早日康復。

陳美齡：明白和平遊行反對暴力

陳美齡在facebook跟香港網民展開對話。有留言看過她幾本教育孩子的書，稱她是非不分，問怎樣教導孩子？又斥她「堅離地」，不明白香港年輕人的初心。陳美齡回應網民表示，她的3個兒子曾分別到北京大學留學亦到各省交流，她本人早於1980年代初返內地工作，對內地的了解可能比一般香港人深。她說：「我是心理學者，對年輕人特別關心。也明白你們的憂慮和不滿。我也年輕過，你們的激情，我十分理解。希望香港能找到一個理想的和解。我曾到訪世界各國，戰爭、鬥爭都看過。並不是井底之蛙。但每晚的暴力畫面……太心痛了。和平遊行我明白，暴力我不贊成。你能明白我嗎？我希望你能明白，儘管你對我失望，我不會放棄對香港年輕人的期望，也相信他們會找到自己，過一個有意義和美好的人生。」