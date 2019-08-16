與靈異奇幻劇有緣 劉佩玥遭「異類」鼻鼾轟炸

除了《十二傳說》，劉佩玥之前拍過《降魔的》、《殭》、《一屋老友記》等劇集，題材都涉及靈異、奇幻種類，她雖然是基督徒，但相信世上有魔鬼，也有神，但不會特意招惹，中國人有句說話「敬鬼神而遠之」，她覺得很有道理，「我相信只要做人光明正大，半夜敲門也不驚」。

煙味太大無奈換房

以前曾當空姐的阿Moon，在外地曾遇過一些靈異經歷，「記得當時入住的酒店房很大陣煙味，所以要求換房，但碰巧酒店房已爆滿，只有一間尾房可換，一般人都認為尾房易聚靈界，但我不怕」。

阿Moon在尾房睡覺時，發生了怪事，「我聽到『有嚿嘢』很近在我耳邊打鼻鼾，於是我就很大聲地講了一句『唔好嘈！』然後繼續睡，之後也相安無事了」。原來她頗大膽，甚至連女仔最怕的蛇蟲鼠蟻都不太害怕。

巴黎有艷遇

早前去完旅行返港的阿Moon，自爆在巴黎機場被「鬼」撩，她笑言：「當時有兩個外籍男士趁我朋友去廁所，走過來跟我傾偈，他們問我攞聯絡，我直接告訴他們無用Facebook。」阿Moon坦言對外籍男士不感興趣，可以當朋友，但揀男友一定要中國人、講廣東話的。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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