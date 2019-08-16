歌迷揼爛楊千嬅唱片割席 佘詩曼愛國愛港：望社會恢復和平安定

楊千嬅的經理人公司前日發聲明，指千嬅一直擁護中華人民共和國香港特別行政區《基本法》，並堅持香港特別行政區是中華人民共和國不可分割的一部分，反駁有關對千嬅「港獨」的攻擊信息，稱她一直深愛中國，深愛香港。

紛絲撐千嬅有言論自由

有千嬅的香港歌迷看到聲明感失望，到其社交平台表達不滿，有人揼爛千嬅多年來的唱片割席，說以後不會再看她的演出。有指千嬅一向給大家好直及不假的印象，問她心口的「勇」字去了哪裏？是否掙人民幣更重要？也有粉絲撐千嬅有自己的言論自由。

張晉蔡少芬陳法蓉願香港平安

佘詩曼去年憑劇集《延禧攻略》在內地爆紅，她今年6月曾爆出「點讚風波」，她在網上點讚反送中照片，被內地網民留言怒罵，稱抵制她所有的劇集。阿佘事後在微博澄清說點讚時沒有看清楚，當時已立即收回，稱自己愛國愛港。昨日她在微博轉發央視新聞的「我愛中國 我愛香港 #香港永遠是中國的一部分」，她留言：「#香港永遠是中國的一部分# 我愛我的祖國中國，我愛我的家鄉香港。我愛和平，願我們的社會恢復和平與安定。」張晉與蔡少芬、陳法蓉亦先後轉發及留言，張晉：「我愛中國，我愛香港。」蔡少芬：「我愛中國、我愛香港，願香港和平！平安！」陳法蓉：「我愛中國，我愛香港，願香港平安！」朱茵也留言：「我愛中國，我愛香港，更愛和平！」

娛樂組